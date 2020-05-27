СМИ сообщили о переносе саммита ШОС в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Запланированный на 22-23 июля саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) перенесен по решению президента РФ Владимира Путина. Об этом СМИ сообщил знакомый с ходом организации мероприятия высокопоставленный источник.

«Президент принял решение сдвинуть по срокам это мероприятие, перенести его на более поздний срок, скорее всего, ближе к осени», — цитирует источник РИА Новости.

По его словам, решение связано с эпидемиологической ситуацией в государствах-участниках ШОС. Обстановка, более или менее выправляется в Китае, но болезнь продолжает распространяться в остальных странах, отметил источник агентства. Поэтому на данном этапе признано целесообразным до прояснения ситуации воздержаться от проведения мероприятия, заключил он.

Ранее RT сообщило, что в Челябинской области часть закупленных для саммитов ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) автомобилей Toyota Camry передадут социальным службам и в медицинские учреждения. Остальные авто заменят выработавшие свой ресурс машины из автопарка правительства.