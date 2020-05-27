В Польше пожаловались на нехватку украинских гастарбайтеров для сбора клубники

Варшава, 27 мая. Польские фермеры испытывают недостаток украинских работников, которые покинули страну на фоне пандемии коронавируса, сообщает глава Союза польских садоводов, депутат сейма Мирослав Малишевский.

«Работников не хватает из-за того, что слишком поздно была открыта граница для работников из Украины. Сейчас слишком малое их количество приезжает в Польшу. Все идет к тому, что работников и далее не будет хватать», — отмечает Малишевский.

По его словам, сейчас сельхозпроизводители Польши пытаются активно завозить украинцев для работы на полях, однако ситуация осложняется тем, что многие работники не могут получить визу, так как из-за эпидемии закрыты консульства.

Малишевский подчеркивает, что уже в ближайшем времени польским фермерам понадобится рабочая сила для сбора клубники.

«Уже начинается клубника, позже — голубика и, наконец, яблоки. Это три культуры, которых мы в Польше производим больше всего, где самая большая потребность в рабочей силе», — объясняет польский парламентарий.

Он говорит, что нехватка гастарбайтеров может сказаться на розничной стоимости продукции.

«В основном это происходит из-за отсутствия достаточного количества рабочих рук», — подчеркивает политик.

В начале мая сообщалось, что Украина приступила к рассмотрению положения, призванного сократить поток трудовых мигрантов за рубеж. Пользуясь действующими ограничениями на фоне пандемии, правительство Украины оставило за собой право не выдавать потенциальным заробитчанам заграничные паспорта нового образца, либо аннулировать их билеты на международные автобусные рейсы. В Киеве считают, что именно таким образом можно привлечь миллионы «дополнительных рук» на восстановление украинской экономики. Гастарбайтеры, лишенные конституционного права на свободу передвижения, в свою очередь грозятся масштабными акциями гражданского неповиновения.