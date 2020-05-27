В ОПК рассказали об испытаниях модернизированного ракетоносца Ту-22М3М

Москва, 27 мая. Второй образец модернизированного бомбардировщика- ракетоносца Ту-22М3М успешно прошел испытания в сверхзвуковом режиме, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Уже выполнено пять полетов. Выход на сверхзвук прошел в ходе четвертого полета. При этом машина показала устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме», — сообщил источник ТАСС.

По словам источника в ОПК, второй опытный Ту-22М3М сейчас находится на стадии летных испытаний, которые проходят на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова. Предварительные испытания планируется завершить уже в этом году.

В марте сообщалось, что специалисты ПАО «Туполев» в первый раз подняли в воздух второй опытный модернизированный образец ракетоносца Ту-22М3М. Ракетоносец вылетел с аэродрома Казанского авиазавода. В ходе полета специалисты оценивали взлетно-посадочные характеристики самолета. Кроме того, инженеры проверили функционирование информационно-управляющей системы ракетоносца.

11 мая в ОПК сообщили, что с борта Ту-22М3 провели испытания новой российской гиперзвуковой авиационной ракеты. Ракету разрабатывают для модернизированной версии Ту-22М3М уже несколько лет. Ее испытания должны завершиться одновременно с работой над модернизированным бомбардировщиком.

Первый экземпляр самолета Ту-22М3М совершил первый вылет в декабре 2018 года. Менее чем за год ракетоносец совершил 18 успешных полетов.