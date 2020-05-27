Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы США

Вашингтон, 27 мая. Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в подавлении свободы слова и вмешательстве в президентские выборы. Заявление было сделано после того, как одно из его сообщений в соцсети было отмечено как содержащее неправду.

«Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширным коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon. Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!» — написал Трамп в среду в своем Twitter.

Глава США в двух твитах раскритиковал практику голосования по почте после предложения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома разослать бюллетени по почте всем избирателям региона на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. По мнению главы государства, голосование по почте непрозрачно, а бюллетени будут нелегально печатать и заверять фальшивыми подписями.

Система соцсети разместила под сообщением президента США предупредительный значок с предложением ознакомиться с фактами о голосовании по почте, сообщает газета «Известия». В этой подписи ссылка ведет на специальную страницу сервиса, которая начинается с отсылки к материалу Politico под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

Далее Twitter приводит краткую выдержку из трех пунктов, в которых перечисляется, что именно было некорректно в сообщении Трампа. Затем идет подборка публикаций на эту тему.