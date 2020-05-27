Жена Бориса Щербакова пристыдила жалующихся на безденежье артистов

Москва, 27 мая. Татьяна Бронзова, жена народного артиста России Бориса Щербакова, подвергла критике заявления некоторых артистов, пожаловавшихся на безденежье из-за пандемии коронавируса.

Ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что сидит без денег у себя на даче. Бронзова в беседе с KP.RU отметила, что «Поргина — заслуженная артистка РФ, она получает хорошую пенсию, думаю, около 50 тысяч в месяц».

«И рассказывать, что она сидит без денег, по-моему, странно. И неправда. Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать. Мой муж никогда бы не пожаловался. Хотя антреприза – его основной заработок, а спектаклей сейчас нет», — подчеркнула она.

Бронзова добавила, что сама давно не работает, деньги зарабатывает муж. Ранее они откладывали деньги на путешествие на круизном лайнере, но теперь «подушка безопасности» пошла «просто на жизнь».

Еще больше жену Щербакова возмутили «звезды» шоу-бизнеса, которые заявляют, что из-за ограничительным мер якобы еле сводят концы с концами.

«При этом некоторые из них живут в дорогущих особняках, у кого-то вилла в Швейцарии… В этой ситуации рассказывать о том, как они почти голодают, стыдно! Тот случай, когда миллионеру не хватает еще одного миллиона», — посетовала Бронзова.

Она также привела в пример успешных актеров МХТ им.Чехова среднего поколения — Константина Хабенского, Михаила Трухина, Михаила Пореченкова, Анатолия Белого, Игоря Верника, Станислава Дужникова, которые из личных средств сделали подарок своим пожилым коллегам и техническим сотрудникам театра, перечислив им часть своих гонораров.

«Вот в таких поступках проявляются люди. Если Хабенский (к сожалению, я с ним лично не знакома) и его команда помогают другим и ради этого с легким сердцем расстаются со своими накоплениями — большое им уважение», — подчеркнула Бронзова.

Напомним, скандал разгорелся после заявления экс-стриптизера и добибилдера Тарзана, который заявил, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету и его семья столкнулась с нехваткой денег. При этом он отметил, что «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию», артисты не имеют ни копейки.

После шквала критики, обрушавшейся на Тарзана, за него вступился продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что даже самые популярные звезды сейчас находятся в крайне тяжелом положении из-за отсутствия выступлений на фоне пандемии коронавируса. Слова продюсера высмеял Сергей Шнуров. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда». Во вторник продюсер пообещал солисту «Ленинграда» «мужской разговор».

Ранее Шнуров опубликовал колонку, в которой детально разъяснил, почему «обедневших» звезд не поддерживают их же поклонники. И как в общем устроен российский шоу-бизнес.