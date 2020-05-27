Трамп анонсировал «нечто мощное» против Китая

Вашингтон, 27 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что через несколько дней объявит о жестких мерах в отношении Китая, которые Вашингтон собирается принять из-за действий Пекина против Гонконга.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней», — заявил Трамп.

Он отметил, что эти меры не будут входить в санкционный пакет, однако это будет «нечто мощное».

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что речь может идти о возможной заморозке активов китайских чиновников и компаний в США. Отмечается, что на данный момент продолжаются межведомственные консультации, окончательное решение о мерах еще не принято.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее отмечал, что любое решение Китая, затрагивающее автономию Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном подхода к принципу «одна страна, две системы». Он осудил внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Помпео утверждает, что это нарушает законы Гонконга и игнорирует волю его населения.

Ранее советник президента США Роберт О'Брайен заявлял, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.