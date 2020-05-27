Грачевский прокомментировал слова дочери Успенского о противоречивом характере отца

Москва, 27 мая. Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский прокомментировал слова дочери Эдуарда Успенского о противоречивом характере отца и литературной премии в его честь, отметив, что в данной ситуации необходимо рассматривать лишь профессиональные достижения писателя.

Напомним, что недавно дочь Успенского Татьяна попросила не называть премию в области детской литературы именем отца из-за его противоречивого характера. В пресс-службе Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) отмечали, что при организации литературной премии руководствовались исключительно творческими заслугами писателя.

«Татьяна Успенская, как мне кажется, отвечает за свои семейные отношения, которые я ни в коей степени не хочу трогать, это не мой вопрос», — говорит Грачевский.

Он отметил, что Успенский как писатель сделал огромный вклад в развитие отечественной литературы, поэтому премия может называться его именем.

«Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем», — заявил худрук «Ералаша».

Ранее близкий друг Эдуарда Успенского детский писатель Валентин Постников подтверждал слова его дочери о жестоком обращении. По его словам, знаменитый писатель действительно держал в страхе своих близких. Он говорит, что Татьяна ему рассказывала, как он выгонял ее на мороз, оставлял голодной и без денег, а также отправлял в секту.