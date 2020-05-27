Ученые рассказали, как курение и ожирение ухудшают прогноз при COVID-19

Анкара, 27 мая. Ученые с фармацевтического факультета университета Гази (Турция) рассказали, что вредные выбросы, курение и ожирение усиливают выработку фермента ACE2, что ухудшает прогноз при COVID-19.

Эксперты отмечают, что через ACE2 коронавирус проникает в клетки человека. В результате вирус может быстрее размножаться, а также распространяться в легких больного и других его органах. Это усугубляет течение болезни и повышает вероятность смертельного исхода.

Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов отметил, что необходимо дальнейшее изучение взаимодействия факторов между собой и с коронавирусом на молекулярном уровне. Тем не менее ученый подчеркнул, что у научного сообщества не вызывает сомнений их способность усугубить ситуацию совместно и по отдельности.

«Даже здоровый организм не всегда успешно справляется с коронавирусом. Проблемы с сердечной системой, вызванные многолетним курением, на которые наложился, например, диабет, вызванный проблемами с питанием — все это при прочих равных утяжеляет протекание любого заболевания и повышает вероятность неблагоприятного исхода болезни», — цитирует Отставнова газета «Известия».

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,6 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 349 тысяч человек. В России выявлено более 362 тысяч заболевших, умерли более 3,8 тысячи человек.