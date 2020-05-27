В России могут ввести страхование от безработицы

Москва, 27 марта. Министерство труда и социальной защиты РФ готово поддержать идею введения в России страхования от безработицы, сообщают «Известия». Если она будет реализована, то с заработной платы россиян будут брать взносы в специальный фонд, из которого потом будет сформировано пособие в случае потери рабочего места.

«Минтруда РФ готово к внесению в законодательство изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы», — сообщают в министерстве.

Однако реализация данной идеи будет возможна лишь при согласии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). На данный момент стороны далеки от консенсуса: первые против страхования, вторые — за.

Отмечается, что работодатель сегодня уже и так платит за своих сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС — в сумме 30% от зарплат. Работодатели опасаются, что создание нового фонда вынудит их сокращать заработные платы.

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отмечает, что страхование от безработицы — общемировая практика. По его словам, взносы составляют около 2% от зарплаты.

Ранее сообщалось, что решение о повышении пенсионного возраста оказалось для России и ее рынка труда неправильным. Такое мнение выразила экономист, руководитель фракции «Партия Роста» в петербургском Законодательном Собрании Оксана Дмитриева. По ее мнению, нововведение не защитило пожилых людей от работодателей, и последние по-прежнему могут найти причину не принимать в свой штат возрастных сотрудников.