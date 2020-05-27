Литвинова на каблуках и в коротком платье посадила черешню

Москва, 27 мая. Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова в память об актере и режиссере Олеге Янковском высадила возле своего дома черешню. Поклонники актрисы пришли в восторг от внешнего вида Литвиновой, орудующей лопатой на каблуках и в платье.

Литвинова приняла участие в традиционном действе, которое придумал Олег Янковский. В его память актриса посадила дерево по традиции фестиваля «Черешневый лес». При этом в саду актриса появилась в черном облегающем платье, розовой ветровке и туфлях-лодочках в горошек.

«В 2004 у меня был дебют на театральной сцене МХТ им. Чехова — была премьера «Вишневого сада», мое назначение на роль Раневской было встречено в театре неоднозначно, даже с протестом — и вот конец спектакля — занавес опускается — актеры выходят на поклоны и первый, кто меня поддержал после спектакля — был Олег Иванович с огромным букетом сирени Никогда этого не забуду!» — написала Литвинова на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что не ожидали ничего другого от настоящей леди.

«На каблуках — в горохах!!! Я от Вас балдею», — пишет пользователь под ником ksenka.cakes.

«Садить дерево столь изящно может только Рената», — добавил antonkabysh.

«В дырочки от каблуков можно еще цветочки потыкать. Чтоб с максимальной пользой на каблуках по грунту», — посоветовала marina_vladi777.

На видео Литвинова заметила, что сажает дерево «одна, без всякого мужа». Эта фраза также крайне позабавила подписчиков.