Познер заявил о расколе США

Москва, 27 мая. Телеведущий Владимир Познер заявил о расколе в США, которые оказались на грани гражданской войны. Мнением журналист поделился в интервью Софико Шеварднадзе для шоу «Просто о сложном».

Познер считает, что США «по-настоящему разделились». Но гражданской войны, по его мнению, в стране не будет.

«То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны», - заявил Познер.

Телеведущий отметил, что такое разделение напоминает период войны Севера и Юга в США и связано с диаметрально противоположными политическими взглядами у населения.

Познер также прокомментировал конфликт между США и КНР, выразив уверенность в однозначной победе Пекина. Такое мнение телеведущий объяснил тем, что помимо мощных Вооруженных сил и ядерного оружия Китай обладает дисциплинированным населением. Журналист считает, что новый, XXI век будет веком господства КНР.



Ранее генерал ФСБ Александр Михайлов прокомментировал нарастающую эскалацию в отношениях Вашингтона и Пекина. Он считает, что с приходом к власти нынешнего президента США Дональда Трампа страна продолжила линию его предшественника Барака Обамы по доминированию над другими государствами. Одним из главных векторов внешней политики Штатов, таким образом, является попытка устанавливать свои порядки по всему миру.

Генерал назвал Пекин основным политическим и экономическим противником США. Михайлов констатировал, что американо-китайское «сотрудничество» превратилось в открытое противостояние, которое можно назвать холодной войной. При этом он подчеркнул, что ни одно государство не вправе диктовать другому свою волю, особенно под соусом благих намерений.