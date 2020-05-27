В Совфеде предложили доплачивать предпринимателям за новых сотрудников

Москва, 27 мая. Российские сенаторы выступили с предложением доплачивать предпринимателям из бюджета по 18 тысяч рублей за каждого нового сотрудника. Такую инициативу выдвинул глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, направив соответствующие предложения вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину.

По оценкам экспертов, реализация мер, предложенных сенатором, потребует 500 миллиардов рублей.

Также сенатор предложил выдавать самозанятым по сто тысяч рублей на открытие своего бизнеса, а также ввести субсидии для корпоративных программ переквалификации из расчета 20 тысяч рублей на каждого переобученного и ряд других мер.

Данная инициатива готовилась в максимально сжатые сроки, так как о внеочередном совещании у президента, которое пройдет 27 мая, стало известно лишь на прошлой неделе, пишет газета «Известия». Отмечается, что Совет Федерации пока не проводил окончательного подсчета стоимости предложенных им мер. В министерстве финансов инициативу Совфеда пока не комментируют.

Ранее глава Минтруда заявлял, что в России зарегистрировано 1,4 миллиона безработных граждан, и эта ситуация не является угрожающей. По словам Котякова, безработных было бы гораздо больше, если бы власти вовремя не приняли комплекс направленных на сохранение занятости мер.

Министр напомнил, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице, которые равны минимальному размеру оплаты труда — 12 130 рублей. Кроме того, лишившиеся работы в период пандемии коронавируса граждане имеют право на дополнительные детские пособия — по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.