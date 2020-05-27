Эксперт рассказал, как продлить жизнь смартфона при правильной зарядке

Москва, 27 мая. Не стоит оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь, поскольку это может негативно отразиться на его работе. Если такая необходимость все есть, гаджет стоит перевести в режим «полета». Об этом сообщил руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Коган в интервью агентству «Прайм» напомнил, что производители рекомендуют не доводить телефон до полной разрядки, сохраняя заряд не ниже 20-30%. Чтобы продлить срок эксплуатации гаджета также не стоит доводить телефон до полной зарядки, поскольку это является причиной быстрого износа аккумулятора.

Аккумулятор прослужит в два раза дольше, если поддерживать заряд мобильного телефона в диапазоне 30-80%. Следить за этим помогут специальные утилиты, которые автоматически останавливают заряд на указанном пользователем значении.

Эксперт подчеркивает, что по этой причине не стоит оставлять телефон заряжаться на ночь. Лучше заряжать телефон перед сном, либо сразу же после пробуждения и ставить себе специальные напоминания.

Ранее менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Роман Попов перечислил функции смартфонов, которые на самом деле бесполезны. По его словам, функция камеры снимать видео в 4К используется как конкурентное преимущество, так как для рядовых пользователей эта функция бесполезна — соцсети все равно сжимают разрешение роликов до стандартного.

Специалист советует после покупки телефона проверить его содержимое и оставить только те утилиты, которые вы действительно будете использовать. По его словам, чтобы не переплачивать за смартфон, необходимо сразу определиться, для каких целей он вам понадобится.