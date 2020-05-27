Дерматолог рассказала, как придать своей внешности здоровый вид

Москва, 27 мая. Выглядеть здоровым ничуть не менее важно, чем чувствовать себя таковым, отмечает врач-дерматолог Лариса Алексеева. Специалист поделилась советами, которые позволят добиться здорового внешнего вида.

Она говорит, что все люди хотят выглядеть здоровыми, а здоровье и загар всегда были тождественны. Тем не менее далеко не всем людям полезен загар.

«Если у человека есть склонность к определенным заболеваниям или к онкологическим процессам, или у него уже они есть, то очень хорошей альтернативой может стать искусственный загар или автозагар. Он не так вреден, как солярий, и, если его использовать в профессиональных студиях, можно добиться хороших результатов, выглядеть здоровым и красивым», — рассказывает Алексеева.

По ее словам, очень важен профессиональный подход к этому делу, иначе есть риск добиться противоположного эффекта. Она объясняет, что в состав автозагаров входит дигидроксиацетон, который дает коже характерный оттенок.

«Очень часто оттенок бывает не тот, который мы хотим, а желтоватый и болезненный, поэтому средство надо подбирать с профессионалом», — объясняет дерматолог.

Ранее врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова отмечала, что часто мыть руки и чрезмерно поливать их антисептиком — опасно. По ее словам, чрезмерное использование антисептиков может разрушить защитный барьер кожи и спровоцировать дерматит, что, в свою очередь, повысит риск попадания инфекции в организм.