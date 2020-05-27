Twitter отметил твиты Трампа знаком недостоверности

Вашингтон, 27 мая. Модераторы соцсети Twitter впервые отметили твитты президента США Дональда Трампа меткой, означающей, что в публикации содержится неправда.
Трамп опубликовал два твитта, в которых подверг критике голосование по почте, назвав его «непрозрачным» и «мошенническим».
«Быть не может (ноль шансов), что голосование по почте будет чем-то иным, кроме сплошного жульничества. Почтовые ящики будут грабить, бюллетени – подделывать или даже нелегально печатать и заверять их фальшивыми подписями. Губернатор Калифорнии отправляет бюллетени миллионам людей, и любой, кто живет в штате – совершенно без разницы, кто он и как туда попал – получит такой. А затем профессионалы будут рассказывать этим людям – большинство из которых раньше даже не думало о том, чтобы голосовать – за кого им отдать свой голос и как это сделать. Это же будут сфабрикованные выборы! Ни за что!» — написал Трамп в своем Twitter.
В итоге, Twitter пометил твитты Трампа предложением получить информацию о реальной ситуации с голосованием по почте. Если нажать на метку, откроется сообщения, в котором соцсеть обвиняет Трампа в неподтвержденных заявлениях о голосовании по почте, ссылаясь на такие СМИ, как CNN и Washington Post, которые приводят мнение экспертов, утверждающих, что такой способ голосования крайне редко ведет к подлогу и фальсификациям на выборах.
Напомним, что реакцию Трампа вызвало решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома провести голосования по почте на фоне пандемии коронавируса.
....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020