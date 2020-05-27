Twitter отметил твиты Трампа знаком недостоверности

Вашингтон, 27 мая. Модераторы соцсети Twitter впервые отметили твитты президента США Дональда Трампа меткой, означающей, что в публикации содержится неправда.

Трамп опубликовал два твитта, в которых подверг критике голосование по почте, назвав его «непрозрачным» и «мошенническим».

«Быть не может (ноль шансов), что голосование по почте будет чем-то иным, кроме сплошного жульничества. Почтовые ящики будут грабить, бюллетени – подделывать или даже нелегально печатать и заверять их фальшивыми подписями. Губернатор Калифорнии отправляет бюллетени миллионам людей, и любой, кто живет в штате – совершенно без разницы, кто он и как туда попал – получит такой. А затем профессионалы будут рассказывать этим людям – большинство из которых раньше даже не думало о том, чтобы голосовать – за кого им отдать свой голос и как это сделать. Это же будут сфабрикованные выборы! Ни за что!» — написал Трамп в своем Twitter.

В итоге, Twitter пометил твитты Трампа предложением получить информацию о реальной ситуации с голосованием по почте. Если нажать на метку, откроется сообщения, в котором соцсеть обвиняет Трампа в неподтвержденных заявлениях о голосовании по почте, ссылаясь на такие СМИ, как CNN и Washington Post, которые приводят мнение экспертов, утверждающих, что такой способ голосования крайне редко ведет к подлогу и фальсификациям на выборах.

Напомним, что реакцию Трампа вызвало решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома провести голосования по почте на фоне пандемии коронавируса.