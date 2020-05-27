ВМС США заявили о перехвате самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими Су-35

Вашингтон, 27 мая. Два российских истребителя Су-35 сопровождали американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Шестого флота ВМС США.

«Два российских самолета Су-35 совершили небезопасный перехват патрульного самолета P-8A Poseidon, который закреплен за Шестым флотом ВМС США, над Средиземным морем 26 мая 2020 года», — сообщает пресс-служба.

При этом в документе назвали перехват «небезопасным и непрофессиональным», поскольку российские истребители были слишком близко по обе стороны от Poseidon, «ограничивая его способность безопасно маневрировать». В американской армии добавили, что инцидент продолжался около часа.

BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of #USNavy Navy P-8 in international airspace above the Mediterranean Sea. This marks the third in two months. We expect nothing less than professional & safe interactions.https://t.co/t9Z61t9hJW — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 26, 2020

Ранее, 20 апреля, пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-35 опасно сблизился с P-8A Poseidon над Средиземным морем. По их данным, американский самолет «в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35», передавали «Известия». По утверждению военных США, Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее восьми метров).

15 апреля Министерство обороны США сообщало о перехвате российским Су-35 американского самолета над Средиземным морем. Американская сторона сочла действия Су-35 «небезопасными». Военнослужащие США призвали россиян не совершать небезопасные действия, так как это может увеличить риск столкновений в воздухе.