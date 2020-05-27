Медведчук объяснил, почему Украине необходим дефолт

Киев, 27 мая. Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, почему Украине следовало поставить Международному валютному фонду (МВФ) условие о реструктуризации долга, пригрозив дефолтом. Мнением политик поделился накануне в эфире одного из Украинских телеканалов.

По мнению Медведчука, МВФ «цинично и издевательски» требует от Украины возвращения кредитов, не снижая обязательств и не предоставляя льгот, как другим странам. Украине в таких условиях необходим дефолт, считает он.

«Дефолт — это отказ, добровольный, государства от выплаты внешних займов на тот период, когда он и объявляется. Так Украине это и надо. И надо было поставить условие перед МВФ: или вы переносите наши долговые обязательства во времени, реструктуризируете, или мы не будем платить и объявим дефолт», — отметил политик.

Медведчук считает, что МВФ в таком случае задумался бы и, возможно, пошел бы навстречу Киеву. Но страна в настоящее время находится под внешним управлением США и по требованию фонда принимает законы, которые противоречат украинской конституции. В качестве примера политик привел законы о банках и о продаже сельхозземель.

Несколькими днями ранее пресс-служба МВФ сообщила, что фонд и Украина сумели выработать предварительное соглашение о кредите стенд-бай размером 5 миллиардов долларов сроком на полтора года, пишет газета «Известия». Руководитель команды переговорщиков со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар заявила, что кредит «нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19».