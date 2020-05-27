Синоптики предупредили о рекордных осадках в Центральной России

Москва, 27 мая. В пятницу, 31 мая, на территории Центральной России выпадет почти месячная норма осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, обширная циклоническая депрессия над Балканами и Западным Причерноморьем будет набирать мощь за счет влажного и теплого морского воздуха.

«Сформировавшись в компактный и очень активный атмосферный вихрь, «Балканец» в пятницу атакует Центральную Россию», — проинформировал Тишковец.

Синоптик отмечает, что на территории Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областей выпадет почти месячная норма осадков.

«Например, на Москву по самым пессимистичным модельным расчетам может пролиться до 42-47 мм дождя, что составляет четыре ведра воды на метр квадратный», — объясняет Тишковец.

Он не исключает, что 31 мая будет побит суточный рекорд осадков в мае, который был установлен 1976 году. Тогда в столице за сутки выпало 39 миллиметров осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в течение этой недели температура воздуха в европейской части РФ должна повыситься до значений, которые характерны для конца мая. При этом в азиатской части страны похолодает до средних многолетних значений.