Киев, 27 мая. Паника в ожидании наступления защитников Луганской Народно Республики приводит ко множеству небоевых потерь в подразделениях ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, на своих же минах насмерть подорвались трое украинских силовиков.

Осадчий сообщил журналистам, что командование ОТГ «Север» «распорядилось активизировать минирование местности», поскольку опасается действий Народной милиции по переносу линии соприкосновения от населенных пунктов и критически важных объектов республики. В подразделения 25 и 93 бригады, по его словам, были направлены группы минирования от 143 центра разминирования ВСУ.

Однако действия ВСУ привели к новым небоевым потерям в рядах украинской армии, поскольку личный состав этих соединений не ознакомили с расположением новых минных заграждений.

Как сообщает «ПолитНавигатор», за четыре дня погибли трое украинских военнослужащих, подорвавшихся на противопехотных минах. Еще пятеро получили ранения и различные травмы, включая ампутацию конечностей.

Отметим, что это далеко не первое сообщение о росте небоевых потерь в рядах украинских силовиков. Так, 22 мая сообщалось, что военный автомобиль 93-й бригады ВСУ подорвался на мине, которой не оказалось на схеме минных полей. Во время взрыва один солдат погиб, еще трое ранены. Личный состав украинских подразделений в ожидании наступления «террористов» проводил очередное хаотичное минирование территории без нанесения мест расположения взрывных устройств на карту минных полей.

19 мая стало известно, что в 57-й мотопехотной бригаде, дислоцирующейся в Донецкой области, ранение во время проведения занятий по огневой подготовке получил прапорщик. В 54-й механизированной бригаде боец, пытавшийся совершить дезертирство, подорвался на украинском минном поле. В 30-й механизированной бригаде в Луганской области во время проведения заградительного минирования в результате ошибок саперов на растяжках подорвались трое солдат. Старший сержант, рядовой и старший солдат получили осколочные ранения и отправлены в тяжелом состоянии в районную больницу.