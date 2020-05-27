Служебный автомобиль мэра Магаса вылетел в кювет с моста

Магас, 27 мая. Служебная машина мэра Магаса Руслана Арсамакова попала в ДТП на въезде в столицу Ингушетии, сообщают в экстренных службах региона.

«Вечером во вторник служебный автомобиль главы администрации Магаса Арсамакова вылетел в кювет с моста на въезде в город», — сообщает источник в экстренных службах.

Информация о пострадавших не поступала. Неизвестно, находился ли сам Арсамаков в автомобиле во время происшествия.

Напомним, что Руслан Арсамаков был исполняющим обязанности мэра Магаса с октября 2019 года, в ноябре того же года депутаты городского совета избрали его главой столицы Ингушетии. До этого он трудился в коммерческих структурах, в частности «Ингушэнерго», а также был главой «Электросетей Магаса».

Ранее сообщалось, что в Приморье иномарка вылетела с трассы и упала в реку. Жертвами ДТП стали 3 человека. Водитель Toyota на трассе «Осиновка — Рудная Пристань» потерял управление. Автомобиль упал в реку Уссури. Прибывшие на место аварии спасатели подняли иномарку из воды.