Колонна военных США атакована в Сирии

Дамаск, 27 мая. Колонна американских военных, которую сопровождали арабо-курдские формирования «Сирийские демократические силы» (SDF), была атакована вооруженным отрядом в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на собственный источник.

«Трое военнослужащих оккупационных сил США и пятеро бойцов SDF получили ранения в результате нападения группы неизвестных лиц», — пишет агентство.

По данным SANA, атака на американскую колонну произошла у деревни Рувайшид в Дейр-эз-Зоре. Нападавшие использовали автоматическое оружие, гранаты и минометный огонь. В результате атаки были ранены трое американцев и пять курдов. Предположительно, нападение было совершено боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Как отмечали ранее сирийские СМИ, американское командование активно перебрасывает своих военных из Ирака в Сирию. США доставляют на свои базы в провинции Хасака технику и вышки для мобильной связи.

Напомним, что сообщения о нападениях на американские конвои на правом берегу Евфрата в последние месяцы стали поступать регулярно.

В конце прошлого месяца бронеавтомобиль Hummvee был атакован и сожжен, когда следовал с территории нефтяного месторождения «Аль-Омар» в район месторождения «Ат-Танак». Двух военнослужащих, которые находились в автомобиле, не нашли — вероятно, нападавшие забрали их с собой. Ранее в апреле офицер ВС США и двое боевиков курдских SDF были убиты при внезапном нападении в районе населенного пункта Ас-Сур в Дейр эз-Зоре. А в начале мая новостное агентство Al Nour сообщило о том, что в деревне Кошкаш в южной части Хасаки произошло нападение на американский патруль. Эксперты не исключают, что за атаками стоят боевики ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.