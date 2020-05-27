Водонаева раскритиковала «инфантильных» мужей Ани Лорак и Полины Гагариной

Москва, 27 мая. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева раскритиковала бывших мужей Ани Лорак и Полины Гагариной. По ее словам, рядом с этими сильными женщинами находились инфантильные мужчины.

Недавно скандальная телеведущая прокомментировала свой развод со вторым супругом. По словам Водонаевой, она ни о чем не жалеет. Она отмечала, что супруг пользовался ее благосостоянием и финансами.

По ее мнению, певицам Ани Лорак и Полине Гагариной также не повезло с избранниками. Она говорит, что девушкам пришлось возложить на себя обязанности главы семейства из-за инфантильных мужей.

«Тянут все на себе», — говорит Водонаева.

Напомним, что Ани Лорак уже успела развестись с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. На данный момент певица состоит в отношениях с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Недавно сообщалось, что Полина Гагарина близка к разводу со своим мужем. По словам Алены Кравец, супруги уже несколько месяцев живут раздельно.

На днях поклонники Пелагеи, Полины Гагариной и Ани Лорак связали их неудачи в личной жизни с «проклятием» вокального шоу «Голос». Фанаты с сожалением констатировали, что ни миллионы слушателей, ни многочисленные концерты, ни записи альбомов не спасли наставниц проекта от несчастливого брака.