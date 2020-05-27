Чехия не стала открывать границы для российских туристов

Прага, 27 мая. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Чехия ослабила ограничительные меры внутри страны в связи с пандемией коронавируса, а также озвучила список стран, откуда она согласна принимать туристов.

С 26 мая Чехия открывает границы с Германией и Австрией, а уже 1 июля намерена разрешить въезд для граждан Хорватии и Греции. Отмечается, что России в этом списке нет. Как объяснили власти Чехии, россиян будут пускать только по мере спада ситуации с пандемией коронавируса.

Въезд в Чехию будет разрешен только для тех людей, которые имеют отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за четыре дня до начала поездки. Кроме того, сделать анализ на COVID-19 можно будет и в самой Чехии.

Ранее сообщалось, что Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, к этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиационное сообщение, которое было остановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Напомним, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что страны Юго-Восточной Азии станут первыми государствами, которые откроются для людей после окончания пандемии коронавируса. По его словам, именно Китай, Корея и Япония, которые ассоциируются с эпицентром возникшей эпидемии, смогут быстро оправиться от потрясения и начать принимать путешественников.

На европейском направлении, по его словам, самыми первыми станут доступны Греция и Болгария. У первой, как отметил Мальцев, экономика строится на туризме. А у второй — своя виза, Болгария не зависит от Шенгенской зоны.