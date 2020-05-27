Кадыров призвал медиков отказаться от отпусков из-за коронавируса

Грозный, 27 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медработников, полицейских и других задействованных в борьбе с коронавирусом людей временно воздержаться от взятия отпусков и отгулов.

«Я призываю всех, кто задействован на этом пути, начиная с себя и заканчивая медсестрами и врачами, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это уже не работа, это уже мобилизация общества», — заявил глава республики.

Ранее СМИ сообщали о якобы госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус, однако официально данная информация не была подтверждена. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сообщения о госпитализации главы региона сплетнями.

26 мая Кадыров лично провел первое совещание после праздника Ураза-байрам. По его словам, в целом, ситуация в больницах, а также в сфере экономики Чечни стабилизировалась.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской клиники, которые пожаловались на нехватку масок и других средств защиты. Глава республики подчеркивал, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для обеспечения своих нужд, но и для оказания помощи соседним регионам.

Согласно данным на 26 мая, в Чечне выявлено 1133 случаев заражения коронавирусом. 690 пациентов выздоровели, 13 человек скончались.