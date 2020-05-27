Переживающая развод Гагарина поделилась размышлениями о жизни на самоизоляции

Москва, 27 мая. Певица Полина Гагарина, не комментирующая информацию о разводе со своим супругом Дмитрием Исхаковым, оставила в своем блоге философские размышления по поводу возможностей, которые появились у нее во время самоизоляции.

Пара никак не комментирует информацию о разводе. Однако несколько дней назад Исхаков опубликовал пост о своем состоянии. Теперь пришла очередь Гагариной.

На своей странице в Instagram она вспоминает, что в феврале, когда начали появляться новости о коронавирусе, никто не придавал этому особо значения. Было ощущение, что все закончиться буквально через пару недель.

«И вот наступил май — у меня поменялся распорядок дня, изменились привычки, появилось время для себя — и впервые в жизни не было суеты. И сейчас бывают дни, когда я забываю, какой сегодня день недели. И знаете, я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым», — написала Гагарина.

Она пожелала всем поклонникам «обрести новую энергию, удачу и возможности».

Отметим, слухи о расставании Гагариной с Исхаковым появились совсем недавно. Пара прожила в браке шесть лет и пока не подала заявление о разводе. Представитель исполнительницы заверил фанатов, что Гагарина все объяснит поклонникам, если захочет.

В понедельник Исхаков поделился стихотворением собственного сочинения после появления в Сети комментариев недоброжелателей о предстоящем разводе пары. Он написал стихотворение о крысах, бегущих на запах крови. По мнению пользователей, мужчина намекает на злопыхателей, от которых устал.

При этом друзья и поклонники фотографа Исхакова поддержали его в комментариях. Они призвали его не обращать внимания на недоброжелателей и тем более на критику. Телеведущая Эвелина Хромченко пообещала после окончания карантина организовать Дмитрию съемку.