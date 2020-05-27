Die Welt объяснило, почему США проиграли от выхода из Договора об открытом небе

Берлин, 26 мая. Проигравшей стороной из-за разрыва Договора об открытом небе (ДОН) являются США; для России же практически ничего не изменится, полагает немецкое издание Die Welt.

Как отмечает немецкое СМИ, ДОН является уникальной возможностью для сотрудничества между военными США и России, поскольку он укрепляет прозрачность и взаимное доверие между обеими странами. Разрыв этого договора грозит стать катастрофой для европейской безопасности, полагает Die Welt.

По мнению автора статьи в немецком издании, от выхода из соглашения проиграют сами американцы, которые лишатся доступа к военным объектам и инфраструктуре.

Die Welt напомнило, что разногласия между Москвой и Вашингтоном возникли после того, как США запретили российским военным летать над Гавайями и Аляской. В итоге, РФ была вынуждена закрыть для США возможность совершать полеты над Абхазией, Южной Осетией и Калининградом. Издание предположило, что причиной решения Трампа выйти из договора стало давление критиков, убежденных, что США могут проводить разведку только с помощью спутников.

Издание указало, что отказ США от договора никак не повредит РФ, так как почти все полеты в рамках соглашения российские военные совершали в Европе. Если же Россия предпримет зеркальный шаг, то Договор об открытом небе де-факто просто прекратит свое существование.

Это соглашение подписали в 1992 году представители 34 стран. Договор предполагает, что его участники могут совершать над территориями друг друга наблюдательные полеты, которые необходимы для контроля соглашений по разоружению.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что возглавляемая им страна выйдет из ДОН. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы «не придерживается» условий соглашения. И оговорился, что возобновление договора возможно.