В Крыму спрогнозировали резкое снижение цен на отдых на полуострове

Москва, 27 мая. Стоимость поездок в Крым должна резко снизиться на фоне пандемии коронавируса, прогнозирует начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева.

Она отмечает, что любой предприниматель из туристической сферы сейчас должен подстраиваться под рынок.

«В любом случае, цены будут снижаться. «Богатого туриста» в этом сезоне нам ждать не придется», — говорит Артемьева.

25 мая сообщалось, что крымские отельеры приступили к подготовке объектов размещения к приему туристов вопреки пандемии коронавируса. Отмечалось, что одна из гостиниц Феодосии пригнала технику для очистки пляжа, а власти Ялты занимаются благоустройством набережной.

Ранее стало известно, что российских туристов ждут новые правила поведения на отдыхе после возобновления туристического сезона. По словам главы ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Натальи Осиповой, туристам теперь придется соблюдать нормы социальной дистанции, в том числе и на пляжах. По-прежнему придется пользоваться масками и перчатками. По ее словам, такие меры не столько ограничения, сколько санитарные нормы.

RT сообщало, что с 1 июня в Севастополе планируется возобновление работы заведений общественного питания, а с 15 июня — гостиниц.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 349 случаев заражения COVID-19, выздоровели 154 пациента, умерли 11 жителей полуострова.