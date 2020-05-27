Аналитики составили рейтинг сфер, где проще всего разбогатеть

Москва, 27 мая. Аналитики Wealth-X подготовили рейтинг сфер экономики, которые, согласно итогам исследования, являются наиболее перспективными для будущих миллионеров и миллиардеров.

Эксперты рассчитали число предпринимателей с состоянием от 5 млн долларов, а затем проанализировали отрасли, в которых они сколотили свой капитал. Лидером рейтинга стала финансовая и банковская сфера: в ней сосредоточено около 30% миллионеров. На втором месте оказалась сфера услуг, которая принесла состояние для 16% бизнесменов. «Бронза» досталась некоммерческим и общественным организациям с показателем в 7%. В топ-5 «денежных» сфер попали также сферы недвижимости (5,4%) и здравоохранения (4,9%).

Сфера технологий, к которой принадлежат такие предприниматели, как основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Facebook Марк Цукерберг, оказалась лишь на шестом месте.

По оценке экспертов, самыми благоприятными странами для ведения бизнеса станут США и Китай. По их прогнозам, предприниматели будущего начнут богатеть в более молодом возрасте, а доля состоятельных женщин будет продолжать расти.

Ранее журнал Forbes выяснил, как изменилось состояние 25 богатейших людей мира во время пандемии коронавируса. Согласно оценке издания, с конца марта по 22 мая они заработали 255 млрд долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг заработал больше всего за этот период. Его доходы выросли более чем на 31 млрд долларов, а акции его компании выросли почти на 60%.