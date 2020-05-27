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В Росавиации назвали условия возобновления активного авиасообщения внутри РФ

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В Росавиации назвали условия возобновления активного авиасообщения внутри РФ

Москва, 27 мая. Авиасообщение внутри РФ будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах, заявил первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, во вторник состоялось расширенное заседание в режиме видеоконференции общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре.

Нерадько сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты «находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок». Вместе с Роспотребнадзором ведомство разработало методические указания по поэтапному выходу авиации из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Предполагается, что ограничения будут сниматься в три этапа.

Нерадько подчеркнул, что «сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах».

В Росавиации назвали условия возобновления активного авиасообщения внутри РФ

Ранее эксперты Ассоциации туристических операторов России предсказали судьбу цен на авиабилеты по России грядущим летом. На данный момент билеты на рейсы продаются на уровне себестоимости — цена максимально снижена, чтобы стимулировать спрос. Как считают специалисты, стоимость билетов на самолет в июне вырастет в связи с повышением спроса.

Глава Минтранса Евгений Дитрих в середине мая сообщил, что внутренние авиаперевозки в России могут начать восстанавливаться со второй половины июня, передавали «Известия». Он выразил надежду, что международные авиаперевозки также удастся возобновить летом текущего года. Министр отметил, что решение о возобновлении международных авиаперелетов будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в странах, а также по разрешению правительства и оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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