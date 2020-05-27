В Росавиации назвали условия возобновления активного авиасообщения внутри РФ

Москва, 27 мая. Авиасообщение внутри РФ будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах, заявил первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, во вторник состоялось расширенное заседание в режиме видеоконференции общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре.

Нерадько сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты «находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок». Вместе с Роспотребнадзором ведомство разработало методические указания по поэтапному выходу авиации из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Предполагается, что ограничения будут сниматься в три этапа.

Нерадько подчеркнул, что «сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах».

Ранее эксперты Ассоциации туристических операторов России предсказали судьбу цен на авиабилеты по России грядущим летом. На данный момент билеты на рейсы продаются на уровне себестоимости — цена максимально снижена, чтобы стимулировать спрос. Как считают специалисты, стоимость билетов на самолет в июне вырастет в связи с повышением спроса.

Глава Минтранса Евгений Дитрих в середине мая сообщил, что внутренние авиаперевозки в России могут начать восстанавливаться со второй половины июня, передавали «Известия». Он выразил надежду, что международные авиаперевозки также удастся возобновить летом текущего года. Министр отметил, что решение о возобновлении международных авиаперелетов будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в странах, а также по разрешению правительства и оперштаба по борьбе с коронавирусом.