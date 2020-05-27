الأسد تمكن من احتواء الوباء :تم رفع حظر التجول في سوريا

واعتبارا من يوم الثلاثاء ، ستستأنف وصلات النقل بين المحافظات بالكامل في سوريا ، وكذلك وضع جدول عمل جديد لقطاع التجارة والخدمات من الساعة 08.00 إلى 19.00. وفي الوقت نفسه ، فإن بشار الأسد لا يستبعد إمكانية إعادة فرض القيود إذا ما تفاقمت الحالة الوبائية لفيروس كورونا في البلد. ويلاحظ المرسوم أن التدابير المتخذة لاحتواء العدوى ينبغي أن تحمي مواطني البلد من المرض وا تضر بالحياة الاقتصادية للجمهورية.

إلغاء الحجر الصحي في الجمهورية العربية السورية

قررت الحكومة السورية إلغاء حظر التجول من 26 مايو ، الذي كان ساري من الساعة 19.30 إلى 06.00 وتم تفعيلة بسبب انتشار جائحة COVID-19..

وفقا لوزارة الصحة السورية ، ارتفع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا في البلاد إلى 106 شخص. الآن تحت إشراف الأطباء يظل 1114 مواطنًا الذين عادوا برحلات خاصة إلى وطنهم خلال الأسبوعين الماضيين. من بينهم في 23-24 مايو تم تحديد 27 حالة. في المجموع ، تعافى أكثر من 40 سوريًا في البلاد و مات أربعة.

يذكر أن الحكومة السورية فرضت حظرًا للتجول بسبب وباء فيروس كورونا، ويُحظر السفر في بين المحافظات من الساعة 6 مساءً إلى 6 صباحًا ، ويبدأ حظر عطلة نهاية الأسبوع الساعة 12 مساءً. يحظر النقل بين المحافظات والمدن دون تصريح مرور خاص. توقف عمل المطارات والموانئ البحرية ونقاط التفتيش على الحدود البرية. أدخلت السلطات السورية الإغاثة ، بسماح لعمل الشركات التجارية وقطاع الخدمات ، وكذلك خفض ساعات حظر التجول في شهر رمضان المبارك. ستفتح مؤسسات التعليم العالي والمدارس الفنية أبوابها في 31 مايو ، وبدأت وسائل النقل العام تعمل في 10 مايو في المحافظات.

احتواء وباء COVID-19

قدم أندري كوشكين, رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوفا رأيه بشأن الوقاية من وباء كوفيد19 في سوريا إلى وكالة الأنباء الاتحادية. ويعتقد الخبير العسكري أن الخروج من الحجر الصحي بهذا المعنى يعكس القدرة على الشعور بخطورة المشكلة العالمية من بشار الأسد.

قال أندريه كوشكين :"اليوم ، يتصدى العالم كله قضية السيطرة على الوباءوكيفية الخروج من الحجر الصحي. من الضروري مراعاة حقيقة أن سرعة وكفاءة الخروج من الحجر الصحي تعتبر نوعا من المهارة. لقد خفت الضغوط الطبية ، ولكن الاقتصاد في حالة حرجة جدا في جميع أنحاء العالم اليوم. أفضل قرار من قبل بشار الأسد لتخفيف متطلبات الخروج من الحجر الصحي والمشاركة بنشاط في تطوير الاقتصاد هو حكمة زعيم البلاد".

سوريا في المرحلة الأخيرة من الصراع

وفي الختام ، قال الخبير إنه تم اتخاذ جميع التدابير لمنع الإصابة بفيروس كورونا، ووفقًا لذلك ، لا توجد أي عمليا إصابات على الاراضي السورية.

و اختتم الخبير: "في الوقت نفسه ، هناك تفاهم على أنه تم اتخاذ تدابير في سوريا لقمع وباء كوفيد19 ، نظمها الرئيس وجميع الهياكل الحكومية التي توفر الحماية للسوريين. اليوم, نحن بحاجة للبدء في الخروج من الحجر الصحي واستعادة الاقتصاد المدمر والبنية الاجتماعية قبل كل شيء. الخطر سيكون مبررار".