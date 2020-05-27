Россияне стали реже заказывать товары из Китая

Москва, 27 мая. Количество посылок в РФ с покупками из иностранных интернет-магазинов по итогам прошлого года сократилось на 7,1% — в том числе снизился объем заказов из Китая, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Отмечается, что на снижение спроса повлияли длительные сроки доставки и рост цен на товары из Китая.

«Негативное влияние оказал и информационный фон относительно эпидемии в конце года: некоторые люди просто боялись делать заказы в Китае, также как и китайские продавцы не могли осуществлять отправку», — объясняет президент АКИТ Артем Соколов.

Сократился и средний чек с 9 до 7 долларов. Во многом это связано с тем, что многие площадки, которые реализуют китайские товары в России, по разным причинам приостановили свою рекламную активность.

Согласно прогнозам главы офиса продаж инвестиционной компании «БКС Брокер» Вячеслава Абрамова, в России продолжится сокращение объема заказов из-за границы и в этом году. Главная причина — ограничения, введенные на фоне пандемии.

В начале месяца RT сообщало, что общий товарооборот онлайн-торговли в Москве вырос на 38,2% за март и достиг 16 млрд рублей. Отмечается, что это почти 50% от общего товарооборота за первый квартал 2020 года.