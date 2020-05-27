Fitch увидело приближение мировой экономики ко дну

Лондон, 27 мая. Мировая экономика приблизилась ко дну и по итогам 2020 года упадет сильнее, чем ожидалось ранее. Об этом сообщается в обновленном прогнозе рейтингового агентства Fitch.

Агентство Fitch Ratings-Лондон изменило прогнозы падения мирового ВВП в своем последнем глобальном экономическом прогнозе (GEO). По данным экспертов, спад мировой экономической активности близок к достижению своего минимума.

Брайан Коултон, главный экономист Fitch Ratings, заявил, что мировой ВВП в 2020 году упадет на 4,6%, хотя раньше эксперты прогнозировали снижением на 3,9%.

В настоящее время Fitch ожидает, что ВВП Еврозоны сократится на 8,2% в 2020 году по сравнению с сокращением на 7,0% в предыдущем GEO. Это отражает поступающие данные, которые указывают на более значительное, чем ожидалось, снижение активности во Франции, Италии и Испании на фоне более жестких ограничений, чем в некоторых других странах.

Агентство также ожидает, что объем мирового производства упадет на 4,5% в этом году по сравнению с прогнозируемым падением на 1,9% ранее. Наибольшее снижение прогноза произошло в Индии, где ожидается снижение на 5% в текущем финансовом году (заканчивающемся в марте 2021 года) в отличие от более раннего прогноза роста на 0,8%.

Прогнозы роста ВВП к 2020 году для Китая, США и Японии с конца апреля остаются без изменений на уровне 0,7%, 5,6% и 5,0% соответственно. На том же уровне остались прогнозы для Австралии, Кореи и Южной Африки.

«Это согласуется с другими доказательствами того, что коллапс в мировой экономической деятельности может быть близок к завершению. Ряд ранних месячных экономических показателей за май несколько улучшился по сравнению с апрельскими значениями, а ежедневные данные о мобильности показывают, что посещения потребителей в местах розничной торговли и отдыха увеличились в Еврозоне и США с тех пор, как в конце апреля — начале мая стало меньше возможностей для ограничений», — говорится в сообщении Fitch Ratings.

В сообщении подчеркивается, что «все это предварительные признаки», однако недавний опыт Китая показывает, что после снятия ограничений, экономическая активность будет расти.