Экс-жена рэпера Сереги написала на него заявление в полицию, чтобы увидеться с детьми

Москва, 26 мая. Бывшая жена рэпера Сереги пыталась встретиться с детьми, но он ей не позволил этого сделать. Женщине пришлось обратиться в правоохранительные органы, чтобы добиться права общения с сыновьями.

Конфликт между музыкантом и его экс-супругой Полиной продолжается уже несколько месяцев. Хип-хоп исполнитель увез сыновей в другой город и не позволяет их матери встретиться с ними. Вчера Полина сообщила, что у нее прошла первая за 4 месяца встреча с детьми. Она отметила, что дети выглядели уставшими и напуганными, а также попросили приехать ее и на следующий день. Когда женщина подъехала к гостинице, в которой Серега живет вместе с детьми, то ее просто не впустили внутрь.

«Мне пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался. Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь не перед чем», — говорит бывшая жена рэпера.

По мнению самого Сереги, Полина пытается пиариться на ситуации, и что она на самом деле не дорожит общением с детьми. Его бывшая супруга это категорически отрицает.

«У меня было 14 лет с нашего знакомства для того, чтобы пиариться. Вы обо мне хоть раз слышали за это время?» — спрашивает Полина.

По словам женщины, Серега заметно постарел, а его нервы выдавали неуверенность и панику. Она убеждена, что он настраивает против нее детей, чтобы получить преимущество во время суда.

Ранее Полина заявляла, что все истории рэпера о «героическом» воспитании детей — ложь. Она утверждала, что дети подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, и унижались в общественных местах. По ее словам, младший ребенок стал часто впадать в истерику, а Серега мог оставлять детей одних дома на целые выходные, не заботясь об их питании и гигиене.