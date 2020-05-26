Опубликовано видео допроса вандалов, пожаривших сосиски на Вечном огне в Кронштадте

Кронштадт, 26 мая. Задержанные правоохранительными органами вандалы, которые пожарили сосиски на Вечном огне военного мемориала рабочим и матросам на Якорной площади в Кронштадте, объяснили свой поступок. По их словам, они не знали о значении памятника.

Полиция Кронштадта задержала троих подозреваемых в организации пикника на военном мемориале. Видео с объяснениями задержанных было опубликовано в Telegram-канале RT.

По словам девушки, дающей признательные показания в полицейском участке, она пошла на преступление, так как не знала, что Вечный огонь – это памятник.

«И что это кладбище людей, которые воевали за то, чтобы мы сейчас здесь были», — объяснила она.

С похожей позицией выступил задержанный мужчина. Он признал, что его поступок был безрассудным, а также подтвердил, что знал о значении мемориала.

«Конечно, я знал, что это мемориал, но я не предполагал в этот момент, что там могилы», — заявил задержанный.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник мужчина и две девушки были обнаружены на мемориале в Кронштадте, где те попытались пожарить сосиски на Вечном огне.

Напомним, что в начале мая неизвестная женщина осквернила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, залив его газировкой. По имеющейся информации, инцидент произошел в ночь на 6 мая. Сообщение о том, что Вечный огонь погас, поступило в полицию примерно в 4 утра. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что неизвестная женщина в спортивном костюме приблизилась к мемориалу и залила его неустановленной жидкостью, передают «Известия».