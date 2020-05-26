Экс-глава Чувашии Игнатьев оспорил свою отставку в Верховном суде

Москва, 26 мая. Бывший глава Чувашской республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд РФ административный иск, в котором он пытается оспорить указ президента о досрочном прекращении его полномочий.

Согласно базе данных суда, иск поступил 20 мая. Суд притупит к рассмотрению дела 30 июня, заседание назначено на 10.00 по московскому времени.

Скандальная история с Игнатьевым вызвала широкий общественный резонанс. Глава Чувашии на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ними. Видео было опубликовано в Сети.

Такое поведение вызвало бурные обсуждения. 28 января Игнатьева исключили из «Единой России». Однопартийцы заявили, что высокопоставленному лицу непозволительны такие «барские замашки», а у губернатора же это превратилось в систему». В связи с этим комиссия рекомендовала «очистить» ряды партии от оскандалившегося политика, передавал RT.

29 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Игнатьева с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Олег Николаев.

Выборы главы Чувашии пройдут в единый день голосования 13 сентября.