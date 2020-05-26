Украина собирается закупить на Западе военные самолеты на 12 млрд долларов

Киев, 26 мая. Украина в рамках модернизации Вооруженных сил планирует закупить многоцелевые военные самолеты, произведенные на Западе, чтобы сменить боевые машины, сошедшие с конвейера еще во времена СССР. Об этом во вторник сообщает крупнейшая польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, замена военных самолетов будет стоить Украине порядка 12 млрд долларов. При этом газета подчеркивает, что, принимая во внимание масштаб потребностей, можно констатировать, что эта сумма слишком мала по сравнению с потребностями.

Новые боевые машины позволят заменить несколько используемых в настоящее время типов фронтальных истребителей. Речь идет о самолетах МиГ-29, Су-27, Су-25, а также Су-24М и Су-24МР. Все они были изготовлены еще во времена СССР. Самолеты, которые могут выбрать украинцы: Lockheed Martin F-16 Block 70/72, Saab JAS-39E/F Gripen, Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III или Eurofighter Typhoon.

Согласно долгосрочным планам украинской армии, должно быть закуплено около 108 многоцелевых боевых самолетов. Это будет происходить поэтапно. Закупка первых 12 боевых машин запланирована на 2021-2022 годы. Их поставки должны быть завершены к 2025 году. Издание отмечает, что такой график позволит постепенно заменить ранее использовавшиеся самолеты, конец эксплуатации которых запланирован примерно на 2032 год.

«В настоящее время по политическим причинам Украина не имеет доступа ко многим российским запчастям или вооружениям, не говоря уже о прямых контактах с производителями эксплуатируемых самолетов. Это приводит к систематическому сокращению числа машин, способных к летным и боевым действиям», — пишет польская газета.

Напомним, в наследство от СССР Украине досталось 1100 самолетов. В их число входили три сотни истребителей МиГ-29 и Су-27, две сотни фронтовых бомбардировщиков Су-24, около полусотни штурмовиков Су-25 и даже 19 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. Помимо самолетов, было еще и почти 900 вертолетов. Однако вскоре выяснилось, что содержать и обслуживать такой авиапарк Киев не может.

В начале мая военный эксперт Тарас Чмут заявил, что Украина использует военные самолеты, совершенно непригодные для модернизации. Технике уже больше 30 лет, а замалчивание этой критической ситуации поражает.