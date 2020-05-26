В Минздраве предупредили об опасности медицинских масок для маленьких детей

Москва, 26 мая. Пресс-служба ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ предупредила об опасности медицинских масок для малышей. Глава пресс-службы Дарья Акоева рассказала, какие физиологические особенности препятствуют использованию этих средств защиты.

Акоева говорит, что маска будет препятствовать нормальному дыханию у малышей, передает «Царьград». Она отмечает, что из-за физиологических особенностей системы дыхания у малышей, медицинские маски могут серьезно навредить детям до 3-х лет. По ее словам, дети в столь раннем возрасте не умеют регулировать дыхание.

Недавно ассоциация педиатров Японии предупреждала родителей о том, что ношение медицинских масок детьми младше 2-х лет может быть опасным. Японские специалисты отмечают, что это может привести к асфиксии у малышей, а также повышает риск теплового удара и нагрузку на сердце. При этом в стране фиксируется крайне мало случаев заболевания COVID-19 среди маленьких детей.

Для взрослого населения медицинские маски являются эффективным средством защиты. Ранее китайские ученые доказали эффективность медицинских масок при профилактике коронавирусной инфекции. Для этого они провели опыты с 52 хомяками в специально созданной конструкции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что дети во время отдыха в летних лагерях освобождаются от масочного режима. Также родители не смогут их навещать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии.