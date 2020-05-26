Глава Альянса турагентств рассказала, что ожидает россиян после карантина

Москва, 26 мая. Российских туристов ждут новые правила поведения на отдыхе после возобновления туристического сезона. Как рассказала глава ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталья Осипова, основную ответственность за это возьмут места размещения.

Ожидается, что уже в ближайшем будущем карантинные ограничения будут ослаблены или даже сняты, после чего возобновится туристический сезон. Например, в Краснодарском крае подготовка курортной индустрии почти завершена. По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светланы Балаевой, санатории края примут первых гостей уже 1 июня.

Однако премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что курорты Краснодарского края и Крыма – это максимум, на который смогут рассчитывать россияне в текущем году.

Осипова отметила, что слова Мишустина совершенно логичны и в ближайшее время о зарубежном отдыхе лучше забыть.

«Я знаю, что многие восприняли слова Михаила Мишустина негативно. Но лично я для себя полностью согласно с его заявлением. Нашему правительству было бы гораздо проще не ставить нам никаких преград, как это сделали в той же Швеции, дав возможность спокойно перемещаться. Но наша страна выбрала другой путь – путь заботы о каждом конкретном гражданине», — приводит слова руководителя АТА «ПолитРоссия».

Она подчеркнула, что теперь туристам придется соблюдать нормы социальной дистанции, в том числе и на пляжах. Также по-прежнему придется пользоваться масками и перчатками. По ее словам, такие меры не столько ограничения, сколько санитарные нормы.

«Я думаю, что, скорее всего, эти даже не ограничения, а требования соблюдать санитарные нормы, которые пропишет Роспотребнадзор, лягут на сами объекты размещения. Для них это действительно станет нагрузкой. Но это нормально, это наша жизнь. Опасность распространения коронавируса все равно будет сохраняться, и эти меры придется учитывать», — заявила она.

Пандемия пневмонии нового типа началась в конце 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, эпицентр распространения переместился в Европу и США Ученые предупредили, что преждевременное снятие ограничений может привести к повторной волне вспышки, даже если пик эпидемии уже пройден.