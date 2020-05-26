В Венгрии объяснили, как Запад дискредитирует неугодные страны на фоне пандемии

Будапешт, 26 мая. Запад не только пытается дискредитировать неугодные государства с помощью фейков, но и стремится навязать им свою политическую волю. Об этом венгерский политолог Миклош Кевехази рассказал в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии».

Венгерский политолог утверждает, что западный либеральный мир тяжело болен. Он подчеркивает, что в период пандемии либеральные СМИ «превзошли самих себя». Кевехази говорит, что в условиях, когда объективные сведения важны как никогда, Запад раздувает фейки о положении дел в государствах, которые отказываются плясать под его дудку.

«В Европе российские, албанские и кубинские врачи помогают людям, попавшим в беду, и эти люди постоянно получают медикаменты из РФ и Китая. К сожалению, ЕС в настоящее время не помогает странам-участницам. Но навредить тем, кто помогает, хотя бы через СМИ, очень хочется», — объясняет политолог.

По его мнению, такие фейковые сообщения представляют серьезную политическую угрозу.

«Нас пытаются уничтожить — если не с помощью оружия, то с помощью словесного насилия. Эта война ведется в течение долгого времени и проявляется во многих вещах: от манипуляции голосами в Европейском парламенте до простого желания поместить неудобные государства в политический карантин. Как раз во время пандемии», — заявил Кевехази.

Он говорит, что целью глобальной сети, которую финансирует Сорос, являются не только Россия и Китай, но и неугодные страны внутри Евросоюза, в том числе и Венгрия.

Ранее российское посольство в США заявляло, что Вашингтон направляет деньги на поиск внешнего врага, вместо того чтобы бороться с пандемией коронавируса, передает RT. Таким образом дипломаты отреагировали на объявление США конкурса на получение гранта в 250 тыс. долларов на «разоблачение дезинформации в сфере здравоохранения РФ».