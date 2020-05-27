Сирия, 27 мая. В Даръа будет возведено 20 новых пунктов правительственных войск. Протурецкие силы продолжают вербовку новобранцев на севере Сирии для участия в боях на стороне террористов Правительства национального согласия в Ливии. Дамаск отменяет комендантский час, введенный в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили в Идлибе нападение со стороны исламистских бандгрупп; разбили новый блокпост у трассы М4 в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по опорным пунктам сирийской армии в Идлибе и Латакии.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило нападение на иракских солдат и якобы сбило вертолет в провинции Анбар; подозревается в установке СВУ в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): продолжила кампанию по вербовке боевиков для участия в боях в Ливии на стороне ПНС; выводят свои отряды с севера Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились трех боевиков в результате взрыва самодельной бомбы ы Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела в Хасаке патрулирование, установила ракетную систему у военной базы в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Telegram-канал «Вестник Дамаска» со ссылкой на заявление Министерства Здравоохранения Сирии сообщает, что правительство Сирии объявило об отмене ночного комендантского часа и полном открытии транспортного сообщения для гражданского и торгового транспорта между провинциями. Указ вступает в силу сегодня вечером. По данным ведомства, общее число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 106 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются 1114 граждан, прибывших в страну спецрейсами на родину за последние две недели. Всего в стране было зарегистрировано 40 случаев выздоровления, четверо скончались.

Провинция Латакия

У административной границы с провинцией Идлиб продолжаются боестолкновения между правительственных войск с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и поддерживающих их боевиков «Исламской партии Туркестана». По информации агентства Baladi News, сегодня вечером боевики открыли огонь по опорным пунктам сирийских военнослужащих у подножья гор Джебель аз-Завия, после чего САА подвергла их укрепленные огневые точки массированному обстрелу. Боестолкновения также продолжаются у поселения Аль-Фатира, где террористы нанесли ракетный удар по опорным пунктам армии.

Провинция Алеппо

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), протурецкие силы продолжили вербовку на севере Сирии новобранцев. Основными инструментами работы являются обещание ежемесячной зарплаты и выплат 200-300 долларов на руки после прибытия в Ливию, вербовщики «Дивизии Султан Мурад» ведут пропагандистскую работу через фетвы мусульманских улемов. Позднее завербованным предстоит принять участие в боях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия. 24 мая Сирию покинула крупная партия из 500 новобранцев.

На севере Алеппо произошло очередное столкновение группировок, которые входят в состав «Сирийской национальной армии. Как передает портал Rojava Network, очередной конфликт в рядах подконтрольных Турции бандгрупп произошел в городе Аль-Баб. «Дивизия Султан Мурад» попыталась выселить из дома семью, однако группа вооруженных лиц заступилась за них и открыла огонь по отряду боевиков. В результате перестрелки огнестрельное ранение головы получил мирный житель. Как указывает источник, члены семьи, которую группировка надеялась выселить, являются родственниками одного из членов другой протурецкой фракции, также входящей в состав «Сирийской национальной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

В результате срабатывания самодельной бомбы, установленной у одного из блокпоста боевиков в городе Ас-Суса, скончался на месте от полученных ран один местный житель и еще трое боевиков «Демократических сил Сирии» получили ранения. По данным портала Aleppo AMC, наиболее вероятно, что самодельная бомба была установлена террористами из состава «Исламского государства», которые совершают вылазки на востоке провинции с целью дестабилизации обстановки в оккупированных курдами зоне.

Источник в сети Twitter @ismailaltourad сообщил, что международная коалиция продолжается расширять свои базы на востоке Сирии, сегодня к одной из баз в непосредственной близости от завода «Коноко» и прилегающих нефтегазовых полей была доставлена ракетная система «Патриот». Расширение своего военного присутствия на востоке провинции коалиция оправдывает необходимостью борьбы против «спящих ячеек» террористов ИГ.

Провинция Даръа

Согласно информации SOHR, в Даръа прошла встреча лидеров местных племен с представителями 4-ой дивизии сирийской армии, в ходе которой было принято обоюдное решение возвести 20 новых военных контрольно-пропускных пунктов САА вдоль дороги, связывающей поселения Ядуда, Тель-Шазад и Заюн. Согласно информации источника, такое решение было принято в виду обеспокоенности местного населения ростом числа нападений на военнослужащих и официальных представителей власти со стороны неизвестных боевиков. Вчера в районе города Тафас был обнаружен труп бывшего члена «Южного фронта», который пошел на примирение с официальным Дамаском в 2018 году, после чего урегулировал свой правовой статус. 19 мая боевики застрелили сотрудника службы разведки ВВС Сирии в поселке Джадия. Военные эксперты подозревают, за нападениями стоят бывшие члены «Южного фронта», которые ушли в подполье и получают поддержку международной коалиции.

Провинция Идлиб

Курдский новостной портал RojavaNetwork сообщил, что в провинцию прибыл очередной военный конвой ВС Турции, включающий в себя десятки единиц военной и строительной техники, который направился на юге провинции к наблюдательным пунктам у линии разрагничения сил САА и исламистских бандгрупп.

Агентство Masar Press Net передало, что в южной части провинции у деревни Аль-Фатир продолжились боестолкновения между правительственными войсками и отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам». САА вела массированный обстрел позиций боевиков после серии провокаций с их стороны. Позднее бои отмечались у поселения Кукфин и Аль-Халуба, боевики обстреляли позиции САА у лагеря Джурин. Вечером армия открыла огонь из ракетных установок по опорным пунктам террористов у деревень Рувейха, Акави и Аль-Кахира на стыке административных границ провинций Идлиб и Хама.

Провинция Ракка

К западу от города Тель Абъяд очередная мина-ловушка курдских боевиков стала причиной трагедии. По данным издания Smart News, взрыв в окрестностях деревни Хафият-Салем убил одного мирного жителя. До осени 2019 года указанный регион находился под контролем курдских бандформирований и был освобожден в ходе совместной операции «Сирийской национальной армии» и ВС Турции «Источник мира». При отступлении курдские боевики оставляли в жилых кварталах мины-ловушки, которые ранили и убили на сегодняшний день несколько десятков гражданских лиц, а также членов СНА и турецких военнослужащих.

Провинция Хасака

По информации агентства SANA, боевики «Сирийской национальной армии» пригнали к сельскохозяйственным угодьям у города Рас аль-Айн несколько комбайнов, чтобы снять урожай с полей для продажи в Турцию. Ранее СМИ сообщали, боевик обложили новым налогом жителей оккупированных ими территорий. На данный момент 15% урожая боевики забирают себе, жители некоторых поселения пригрозили СНА, что начнут намерено сжигать посевы, в Ракке в некоторых поселениях фермеры убирают урожай раньше срока.В окрестностях Абу-Расина СНА подожгла поля в отместку населению, которое отказалось от выплаты налогового сбора.

Согласно информации портала Step News, военная полиция ВС РФ провела патрулирование в районе Тель-Тамра. Позднее на трассе М4 в этом же районе был замечен конвой бронированных автомобилей ВС США, который также провел патрулирование, после чего вернулся на базу в городе Камышлы. Тем временем «Сирийская национальная армия» начала вывод своих отрядов из поселения Абу-Расин в рамках российско-турецкого соглашения об открытии движения по магистрали М4. В настоящее время безопасность в районе обеспечивают силы сирийской армии и ВС РФ.

Ирак

По информации портала Anna News, боевики «Исламского государства» отчитались об успешной вылазке в иракской провинции Анбар, где им якобы удалось сбить вертолет федеральных правительственных сил, используя тяжелое автоматическое вооружение. Согласно информации, распространяемой сторонниками террористов в социальных сетях, группировки удалось ранить и убить нескольких иракских военнослужащих. Несмотря на заявленные успехи международной коалиции и сил «Хашд Шааби» в борьбе против «спящих ячеек» ИГ в так называемом «треугольнике смерти» между провинциями Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла, нападения со стороны террористов продолжаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.