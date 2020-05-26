Песков рассказал о своей борьбе с COVID-19

Москва, 26 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в колонке для ТАСС поделился своим опытом борьбы с коронавирусом. По его словам, первое чувство, которое он испытал после положительного теста на COVID-19, была досада.

Песков отметил, что первой эмоцией на положительный тест стало чувство досады. Поскольку последние четыре-пять недель «вся жизнь уже осуществлялась по иному, непривычному сценарию»: семья находилась дома под бескомпромиссным карантином, соблюдались все меры предосторожности, прямые контакты с миром были отрезаны. По его словам, хоть сам он и ходил на работу, однако и здесь все было совершенно иначе: контакты были сведены к минимуму, постоянно проводилось тестирование.

«Но тем не менее… Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию? Ну и, конечно, переживание за родных. Потому что у меня большая семья, нас много живет вместе. И первая мысль — что будем делать, если заболеем все», — написал Песков.

Говоря об ограничениях, связанных с пандемией, Песков подчеркнул, что они однозначно работают. Тут, по его словам, «скорее преобладают не внешние, а самоограничения». Любой думающий человек, подчеркивает представитель Кремля, «понимает, насколько этот вирус опасен для здоровья».

Песков добавил, что вопрос ограничений в масштабах страны давался нелегко. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявил, что «здесь интуичить не надо».

«И мы видели, что он совсем не «интуичил», а руководствовался мнением экспертов, ученых, профильных ведомств. Все эти решения опирались на абсолютно трезвый научный подход, это, конечно, не решения с кондачка», — отметил Песков, добавив, что развитие событий показывает, что принятые решения были верными.

Главным итогом пандемии коронавируса представитель Кремля назвал полученный опыт в борьбе с вирусом, поскольку до этого момента никто из живущих с такой проблемой не сталкивался.

«Конечно, не нужно как-то гипертрофированно оценивать влияние пандемии. Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет», — резюмировал Песков.

Песков был выписан из больницы, где проходил лечение от COVID-19, 25 мая. О заражении новой инфекцией он сообщил 12 мая. В тот же день его госпитализировали. По его словам, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Вместе с Песковым COVID перенесла и его супруга, знаменитая фигуристка Татьяна Навка, передавали «Известия». Ее выписали несколькими днями раньше мужа.

Во вторник стало известно, что пресс-секретарь президента возвращается к работе. Он поблагодарил всех за теплые слова поддержки, а также выразил признательность медикам. В ближайшее время Песков будет работать из дома и соблюдать карантин.