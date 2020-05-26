Оператор ответил на угрозы новыми санкциями против «Северного потока – 2»

Москва, 26 мая. Скорейшее завершение трубопровода «Северный поток – 2» полностью отвечает интересам энергетической безопасности Европы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, напомнив, что любая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний.

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», — заявил Мюллер.

Он подчеркнул, что его компания не занимается спекуляцией о возможных будущих действиях других стран.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл дал интервью газете Handelsblatt, в котором подтвердил планы США ввести новые санкции против проекта «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» от норм газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ сроком на 20 лет. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Nord Stream AG.

Решение немецкого регулятора распространяется на участок газопровода, проходящий по территории Германии, включая ее территориальные воды.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на надежное обеспечение топливом европейских потребителей. Вашингтон, пытаясь не потерять рынок Евросоюза для сбыта собственного природного газа, утверждает, будто российский проект «нанесет вред» энергетической безопасности ЕС.