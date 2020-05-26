Шнуров объяснил, почему народ не верит «обнищавшим» российским звездам

Москва, 26 мая. Музыкант Сергей Шнуров проанализировал, почему публика не поддерживает своих кумиров, заявляющих, что во время пандемии коронавируса они оказались на грани разорения. Лидер группировки «Ленинград» заявил, что «популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас находятся в крайне тяжелом положении из-за отсутствия выступлений на фоне пандемии коронавируса. Слова продюсера высмеял Шнуров. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда». Во вторник продюсер пообещал солисту «Ленинграда» «мужской разговор».

В колонке для KP.RU Шнуров сообщил, что конфликт с Пригожиным наглядно показал главную проблему: отсутствие поддержки звезд у их аудитории.

«Выходит, что их труд мало кому нужен. Никто не собирается их спасать. Как так? Общество с нескрываемой и злорадной ухмылкой смотрит на этих «кумиров», — отметил Шнуров, задавшись вопросом, куда делись поклонники селебрити.

По его словам, «популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию, миф, которому они служат из последних «творческих» сил». Музыкант подчеркивает, что звезды всеми силами пытаются создать видимость востребованности, накручивая просмотры в соцсетях, фальсифицируя лайки и покупая подписчиков.

Шнуров сообщил, что выяснение причин такого поведения привело его к пониманию того, что «этот морок они напускают для условных «заказчиков» своих выступлений». И речь тут не идет о рядовых слушателях.

«Нет. Люди их вообще не интересуют. Зона их повышенного внимания и «творческой» одержимости — это, банально, бюджетные деньги и товарищи, их распределяющие. Казалось бы, где эстрада «в перьях» и где бюджет? Они вроде как из разных вселенных. Но есть место, где они пересекаются. И это… городские мероприятия и другие праздники «нефтяника», — сообщил лидер «Ленинграда».

Схема, по словам Шнурова состоит в следующем: большой «звезде» с продюсером основную кассу делают «не концерты за билеты, а всевозможные «дни города».

«А вы спрашиваете — почему такие унылые концерты? Да им зритель вообще не нужен. Нет экономической заинтересованности в слушателях. Отыграл «че-нидь да как-нидь», главное, с «губером» потом посидеть, вот где нужно постараться. Поэтому и поддержки они от людей не дождутся. Вот и вся история», — резюмировал музыкант.

Ранее блогер Вадим Манукян в авторской колонке для Федерального агентства новостей напомнил, что сторону Пригожина в этом конфликте заняли многие медийные лица. В частности, адвокат Шота Горгадзе, певец Олег Газманов, певицы Анита Цой, Юлия Ковальчук и Лолита Милявская, продюсер Яна Рудковская, Наташа Королева и ее муж Тарзан, представитель цирковой династии Эдгард Запашный, Виктор Дробыш и другие.

Сам Манукян заявил, что считает Пригожина правым в этой истории. По словам блогера, «сегодня позиция «у меня все хорошо и лучше я помолчу» не выдерживает никакой критики».