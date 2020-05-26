Иосиф Пригожин рассказал, когда проведет «мужской разговор» со Шнуровыми

Москва, 26 мая. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, когда состоится его «мужской разговор» с солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Напомним, что между представителями шоу-бизнеса произошел конфликт из-за спора о «бедствующих артистах» в условиях пандемии коронавируса.

«В карантин бросаться вирусом — глупо», — сказал Пригожин, подчеркнув, что его встреча со Шнуровым состоится после ослабления режима самоизоляции.

Продюсер не стал раскрывать детали «мужского разговора» с музыкантом.

«Пусть все подробности останутся лично между нами, мужчинами. Если, конечно, Сергея Шнурова можно назвать мужчиной», — заявил Иосиф Пригожин.

Также продюсер опровергнул информацию, что отсылал Шнурову сообщения с оскорблениями. Ранее музыкант опубликовал стихотворение, в котором отмечал, что Пригожин обратился к нему, «все приличия отбросив». Шнуров сопроводил свой стих скриншотами с оскорбительными сообщениями.

Конфликтная ситуация разгорелась после высказывания шоумена и танцовщика Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Он сказал, что властям необходимо поддерживать артистов в условиях пандемии, так как у них нет денег из-за отсутствия выступлений. Эту позицию поддержал Иосиф Пригожин. После этого Шнуров опубликовал стих, в котором призвал общественность «помочь на еду» продюсеру и его супруге певице Валерии. Пригожин остался недоволен тем, что Шнуров вовлек в конфликт его жену, и пообещал музыканту «отдельный мужской разговор».

Ранее певец Прохор Шаляпин раскритиковал коллег, которые жалуются на нехватку денег во время пандемии коронавируса. По мнению музыканта, тяжело сейчас не только артистам, но и всем россиянам. Комментируя ситуацию, он вспомнил русскую пословицу «кому щи пусты, а кому жемчуг мелок».