МИД РФ предупредил о негативных последствиях в случае развала Договора по открытому небу

Москва, 26 мая. Развал Договора по открытому небу (ДОН) нанесет урон европейской безопасности. С таким предупреждением выступило министерство иностранных дел России, комментируя решение США выйти из ДОН.

Российские дипломаты отметили, что данный договор является важнейшим инструментом взаимодействия и сотрудничества между военными, что само по себе помогает укреплению доверия. В МИД РФ указали, что сейчас в Европе наблюдается дефицит площадок для диалога по вопросам военной безопасности. Потерю такого канала, как ДОН было бы тяжело восполнить.

«Если смотреть шире, то придется признать, что потеряют все нынешние участники ДОН, а в конечном итоге и европейская безопасность в целом», — подчеркнули в министерстве.

Как отметили на Смоленской площади, именно Россия вносит наибольший вклад в реализацию договора. Так, страны Запада проявляют свой интерес в первую очередь к России и Белоруссии, а также отчасти к Украине. Над остальными странами они проводят единичные полеты. Россия совершает не более шести полетов в год над территорией США, причем над таким регионами, как Гавайи и Алеутские острова, Вашингтон установил ограничения на полеты.

МИД добавил, что Россия строго придерживается своих обязательств. Дипломаты отметили, что претензии США в отношении ограничений на дальность полетов над Калининградской областью не обоснованы, так как эти ограничения вызваны плотным воздушным траффиком над регионом. США ввели такие же ограничения для полетов над Алеутскими островами. При этом, значительная часть этого региона недоступна для наблюдения, в то время, как США и их союзники могут провести съемки почти всей Калининградской области целиком.

Напомним, что в соответствии с договором было совершено более 1500 полетов, направленных на повышение прозрачности военной деятельности потенциальных противников и содействие контролю над их вооружениями. Фактически договор стал мощнейшим стимулом к соблюдению многих иных соглашений по контролю и ограничению вооружений, так как предоставлял легальный инспекционный инструмент, часто гораздо более точный, чем классические инструменты разведки.