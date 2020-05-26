Цеков не удивлен, что получившая задание из-за рубежа «Новая» поддержала грант Госдепа

Москва, 26 мая. «Новая газета» поддержала проект Госдепартамента США по заказу Вашингтона, сообщил член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с корреспондентом iReactor.

Речь идет о гранте, назначенном внешнеполитическим ведомством США с целью «разоблачить дезинформацию» о сборе статистики по распространению коронавируса и числу жертв в России.

Сенатор Цеков не удивлен тем, что «Новая газета» поддержала проект Госдепа.

«Почему «Новая газета»? Она получила задание из-за рубежа, от Соединенных Штатов Америки. А США очень не нравится, что смертность от коронавируса в России ниже, а эпидемиологическая обстановка лучше, чем в Штатах и Европе. Не нравится, поэтому выдаются такие гранты», — объясняет член Совфеда.

Цеков обращает внимание, что грант изначально направлен на «выявление дезинформации» со стороны России.

«Если бы грант выдали на изучение состояния здравоохранения в РФ, это еще как-то можно было бы объяснить. А здесь в самом гранте уже закладывается разоблачение. То есть, если его не будет, то и грант не выдадут», — говорит сенатор.

Отметим, что «Новая газета» не первый раз использует тему пандемии для распространения фейковых данных. В последние месяцы СМИ активно продвигает сообщения о том, что в России якобы занижают статистику смертности от COVID-19.

Напомним, что Госдеп обещал грант в размере 250 тыс. долларов «за разоблачение дезинформации о коронавирусе в России». По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, данный грант является свидетельством того, что западные русофобские силы пользуются любой удобной возможностью, чтобы вести информационную войну против РФ.