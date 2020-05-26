Сирия новости 26 мая 22.30: протурецкие боевики грабят жителей Хасаки, в Даръа САА построит 20 новых пунктов

Сирия, 26 мая. На севере Хасаки боевики «Сирийской национальной армии» отбирают у местного населения урожай. В Даръа будет возведено 20 новых пунктов правительственных войск. Террористы провоцировали столкновение с САА в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Латакии.

«Сирийская национальная армия» (СНА): грабит местных жителей Хасаки, отбирая у фермеров урожай для продажи в Турцию; в Алеппо ранила мирного жителя.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совместно с силами «Исламской партии Туркестана»¹ нанесла ракетный удар по опорным пунктам САА в Латакии.

Провинция Латакия

У административной границы с провинцией Идлиб продолжаются боестолкновения между правительственными войсками и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и поддерживающими их боевиками «Исламской партии Туркестана». По информации агентства Baladi News, вечером боевики открыли огонь по опорным пунктам сирийских военнослужащих у подножья гор Джебель аз-Завия, после чего САА подвергла их укрепленные огневые точки массированному обстрелу. Столкновения также продолжаются у поселения Аль-Фатира, где террористы нанесли ракетный удар по позициям армии.

Провинция Алеппо

В госпиталь города Аль-Баб на севере провинции поступил мужчина, который стал случайной жертвой протурецких боевиков «Сирийской национальной армии», которые устроили стрельбу в центре города. Как передает Telegram-канал Directorate 4, пуля попала пострадавшему в голову, но ему удалось выжить. В городе продолжаются столкновения. Конфликт между боевиками из состава СНА и «Дивизией Султан Мурад» произошел сегодня дня. «Дивизия Султан Мурад» попытались выселить из дома семью. Дом принадлежал одному из членов СНА, где он проживал с родственниками, которые дали отпор отряду, который попытался занять их жилье, что привело к перестрелке. Позднее в город прибыло подкрепление дивизии, боевики предприняли попытку перекрыть дороги, чтобы в район не прибыло подкрепление СНА.

Провинция Даръа

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в Даръа прошла встреча лидеров местных племен с представителями 4-ой дивизии сирийской армии, в ходе которого было принято обоюдное решение расширить военное присутствие САА на западе провинции. В ближайшее время военнослужащие возведут 20 новых военных контрольно-пропускных пунктов у города Даръа и вдоль дороги, связывающей поселения Ядуда, Тель-Шазад и Заюн. Согласно информации источника, такое решение было принято в виду обеспокоенности местного населения ростом числа нападений на военнослужащих и официальных представителей власти со стороны «спящих ячеек» боевиков, при которых также страдают и гражданские лица. Вчера в районе города Тафас был обнаружен труп бывшего члена «Южного фронта», который пошел на примирение с официальным Дамаском в 2018 году. 19 мая боевики застрелили сотрудника службы разведки ВВС Сирии в поселке Джадия. Военные эксперты подозревают, что рост числа нападений связан с активностью «спящих ячеек» боевиков распавшегося «Южного фронта», которые ушли в подполье и получают поддержку международной коалиции.

Провинция Хасака

На севере Хасаки боевики «Сирийской национальной армии» грабят местное курдское и арабское население. По информации агентства SANA, боевики пригнали к сельскохозяйственным угодьям у города Рас аль-Айн несколько комбайнов, чтобы снять собрать урожай с полей местных фермеров и продать его в Турцию. Ранее СМИ сообщали, в зоне оккупации «Сирийской арабской армии» с фермеров начали собирать новый налог в размере 7 мешков пшеницы и ячменя с каждого в обмен на право пользование землей. В настоящее время 15% всего урожая боевики забирают себе. У поселка Абу-Расин и Тель-Тамр боевики поджигали поля пшеницы в отместку жителям, которые отказались от выплаты налога. В тушении огня жителям помогали военнослужащие САА, однако были уничтожены десятки гектаров посевов злаковых культур, которые являются для некоторых фермеров единственным источником дохода.