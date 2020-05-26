Пиар-директор Началовой рассказала, кто выделил деньги на установку памятника певице

Москва, 26 мая. Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева раскрыла подробности установки памятника на могиле актрисы, включая его стоимость и источники оплаты.

Семья Юлии Началовой установила на ее могиле памятник из черного гранита; об этом стало известно ранее из выпуска программы телеканала НТВ «Ты не поверишь!». По данным тележурналистов, установка произошла недавно – возле могилы все еще видны оставленные материалы.

По словам Исаевой, работы по установке памятника все еще ведутся и будут закончены не раньше июня. Точная дата открытия памятника еще не известна. Исаева отметила, что проект и макет памятника создавались при самом непосредственном участии родителей Началовой, которые выделили на установку памятника определенную сумму. Как отметила пиар-директор, ни рубля из этой суммы не было привлечено со стороны. Назвать точную стоимость изготовления и установки памятника Исаева затруднилась, отметив, что считает подобные расспросы некорректными.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта прошлого года. Родные исполнительницы до последнего надеялись, что ей удастся выкарабкаться. Близкие постоянно молились за певицу, когда она находилась в коме. Врачи обнадеживали родителей артистки и говорили, что Началова выдержала первую волну заражения, значит, будет жить. В последние дни жизни дочери Виктор и Таисия не покидали клинику. Напомним, причинами смерти Началовой стали заражение крови и сердечная недостаточность. Кроме того, певица была больна диабетом, красной волчанкой и подагрой. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта 2019 года.