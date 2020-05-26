Офтальмолог рассказала, как коронавирус влияет на зрение

Москва, 26 мая. Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение: исследования подтверждают, что глаза могут быть «входными воротами» для вируса.

Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что после перенесенного COVID-19 стал хуже видеть. По его словам, впервые за много лет ему пришлось носить очки.

Шилова в интервью радиостанции «Говорит Москва» подтвердила, что коронавирус может спровоцировать ослабление зрения.

«Действительно, на данный момент есть исследования, которые утверждают, что глаза могут быть входными воротами для коронавируса, и он может поражать слизистую оболочку глаза», — сообщила она.

По словам Шиловой, некоторые источники сообщают о том, что в 5-7% случаях коронавирус проявляется в виде коронавирусного конъюнктивита: поражается поверхность глаза, он краснеет, у пациента появляется светобоязнь, рези, слезотечение.

Однако эксперт добавила, что причиной снижения зрения может являться не сам вирус. В отдельных случаях причиной становятся принимаемые пациентом препараты, в частности Гидроксихлорохин.

«Он вызывал такое состояние как изменения в центре сетчатки, то есть нарушал остроту зрения, аккомодацию (способность видеть на разные расстояния), могли появляться светобоязнь, при длительном применении — ретинопатия (это патология сетчатки в центральной зоне)», — уточнила она.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

В России, по последним данным оперативного штаба, выявлено около 362 тыс. случаев COVID-19, около 131 тыс. пациентов выздоровели, свыше 3,8 тыс. скончались, передавал RT. В регионах страны действует масочный режим как мера борьбы с распространением инфекции. Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в начале осени.

Во вторник сообщалось, что коронавирус обнаружили у пятилетней кошки из России. Во Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) не уточнили, были ли у кошки симптомы заболевания и болели ли ее хозяева. В настоящий момент кошку поместили под карантин «по месту нахождения».