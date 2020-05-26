Путин бросил ручку на стол в ходе совещания по пожарам

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время онлайн-совещания по борьбе с паводками и пожарами.

Президент в ходе совещания подчеркнул, что стихийные бедствия могут представлять угрозу для жизни людей, а также лишить их крова. После этого глава государства бросил на стол ручку, которую перебирал в руках.

«Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах», — отмечается в Twitter-аккаунте кремлевского пула РИА.

Напомним, что президент во вторник провел онлайн-совещание, в котором принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, а также руководители некоторых регионов. Во время совещания Зиничев доложил, что с начала 2020 года в стране было зафиксировано более 5,6 тыс. очагов природных пожаров.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, передают «Известия». Об этом он заявлял в ходе онлайн-конференции с министром обороны Сергеем Шойгу. В беседе с Шойгу он подчеркнул, что страна получает предложения о помощи от ряда государств. Ссылаясь на специалистов, Путин отметил, что пик распространения инфекции в РФ уже миновал.